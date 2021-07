Reddito cittadinanza, Renzi insiste: “Chi di referendum ferisce…” (Di domenica 11 luglio 2021) “Il Reddito di cittadinanza? Vorrei che l’Italia potesse decidere se continuare con questo meccanismo del sussidio che secondo me non funziona… oppure se mettere questi soldi per cose che servono. Credo che il Reddito di cittadinanza sia un fallimento, quindi faremo la raccolta firme per un referendum: a me piace l’idea che chi di referendum ferisce, di referendum perisce”. Così Matteo Renzi, intervenendo a Sky Agenda. Per Renzi e Italia viva, si tratta di “una misura che ha fallito (lo dicono i numeri) e che manda messaggi sbagliati”. ... Leggi su italiasera (Di domenica 11 luglio 2021) “Ildi? Vorrei che l’Italia potesse decidere se continuare con questo meccanismo del sussidio che secondo me non funziona… oppure se mettere questi soldi per cose che servono. Credo che ildisia un fallimento, quindi faremo la raccolta firme per un: a me piace l’idea che chi diferisce, diperisce”. Così Matteo, intervenendo a Sky Agenda. Pere Italia viva, si tratta di “una misura che ha fallito (lo dicono i numeri) e che manda messaggi sbagliati”. ...

Advertising

lucatelese : #Renzi raccoglie le firme contro il reddito di cittadinanza. In Arabia Saudita non si usa. - ItaliaViva : Nel 2022 partiremo con una raccolta firme per un Referendum abrogativo del Reddito di cittadinanza. Vogliamo che si… - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, persino Confindustria ignora Renzi: cade nel vuoto l’idea di un referendum abrogativo. L’u… - luca_biasi : RT @Phastidio: Sarebbe comunque utile, in questo turbine di 'soluzioni' per il reddito di cittadinanza, leggersi il testo della legge e qua… - raffaelemanci14 : @zielulife2 La malafede dei giornalai napoletani non foraggiati dalla società che un po’ con reddito di cittadinanz… -