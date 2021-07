Missione compiuta. Così Branson è arrivato nello Spazio (Di domenica 11 luglio 2021) Richard Branson ha raggiunto lo Spazio a bordo della Virgin Space Ship “Unity”, lo Spazioplano sperimentale della sua Virgin Galactic. La Missione della Virgin, denominata “Unity 22”, è la quarta a portare oltre l’atmosfera un equipaggio umano, ma è la prima in assoluto a includere uno dei protagonisti della New Space Economy. Branson, infatti, ha battuto sul tempo, di appena nove giorni, il rivale Jeff Bezos, che prima di lui aveva annunciato la sua intenzione di raggiungere lo Spazio a bordo della navetta New Shepard della Blue Origin per il 20 luglio. La “corsa allo ... Leggi su formiche (Di domenica 11 luglio 2021) Richardha raggiunto loa bordo della Virgin Space Ship “Unity”, loplano sperimentale della sua Virgin Galactic. Ladella Virgin, denominata “Unity 22”, è la quarta a portare oltre l’atmosfera un equipaggio umano, ma è la prima in assoluto a includere uno dei protagonisti della New Space Economy., infatti, ha battuto sul tempo, di appena nove giorni, il rivale Jeff Bezos, che prima di lui aveva annunciato la sua intenzione di raggiungere loa bordo della navetta New Shepard della Blue Origin per il 20 luglio. La “corsa allo ...

