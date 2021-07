Lozano | il comunicato del Messico | svelati i tempi di recupero

(Di domenica 11 luglio 2021) Hirvingstarà fuori dalle 4 alle 6 settimane. Questo è quanto emerge dalufficiale delsulle sue condizioni: "Dopo lo shock ricevuto durante la partita-Trinidad & Tobago, Hirvingè stato portato in ospedale dove è stato curato e sottoposto a diversi studi medici dopo il forte colpo e l'iperestensione del collo. L'attaccante ha avuto una ricostruzione della ferita al sopracciglio sinistro da un chirurgo plastico, e dopo i favorevoli risultati dell'intervento, il giocatore è già in albergo in convalescenza. Tuttavia, ci sarà una successiva valutazione ...

Infortunioufficiale Messico Come riporta ildella Federazione messicana:Grande paura per Hirving. Il giocatore del Napoli è uscito per infortunio questa notte nel corso del match di Golden ... Il Napoli ha emesso un altronel corso del pomeriggio chiarendo ...Durissimo scontro con il portiere avversario Marvin Phillip dopo soli 11 minuti del match tra Messico e Trinidad e Tobago Attimi di paura per l'attaccante del Napoli Hirving Lozano durante il match in ...Nuovo aggiornamento sulle condizioni dell’attaccante del Napoli Hirving Lozano costretto ad uscire durante il match di Gold Cup tra Messico e Trinidad Tobago per un brutto colpo ricevuto al volto.