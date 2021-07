Live Berrettini-Djokovic 0-0. Primo set: il serbo inizia a servire, subito due doppi falli (Di domenica 11 luglio 2021) 1° SET 0 - 0 The stage is yours, @DjokerNole and @MattBerrettini #Wimbledon pic.twitter.com/V0DLjf1hgH? Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2021LA DIRETTAIl giorno... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 11 luglio 2021) 1° SET 0 - 0 The stage is yours, @DjokerNole and @Matt#Wimbledon pic.twitter.com/V0DLjf1hgH? Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2021LA DIRETTAIl giorno...

Advertising

TV8it : Siete pronti a tifare tutti insieme Matteo #Berrettini nell'attesissima finale #BerrettiniDjokovic di… - MassMarianella : Tanti straordinari campioni, 4 partite incredibili, 3 storici trofei che verranno alzati in una domenica sportivame… - SkySport : ?? WIMBLEDON FINALE ???? BERRETTINI ?? DJOKOVIC ???? ?? Avvicinamento al match ? - Fprime86 : RT @SkySport: Berrettini-Djokovic a Wimbledon, il risultato in diretta LIVE della finale ? ?? #Wimbledon ?? #BerrettiniDjokovic ?? Su Sky Spor… - Fprime86 : RT @CorSport: ?? Clicca qui per seguire il LIVE | Finale #Wimbledon, diretta #Djokovic-#Berrettini ore 15 ?? -