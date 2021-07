Kyle Walker | chi è il difensore inglese della Finale Euro 2020

(Di domenica 11 luglio 2021), all’anagrafeAndrew, è nato il 28 Maggio del 1990 a Sheffield. Famoso per essere un noto calciatoredi origini giamaicane, ricopre il ruolo didel Manchester City enazionale. Una carriera da far invidia ha giocato con varie squadre di club, tra cui si ricordano: Tottenham con cui ha debuttato in Premier League il 28 marzo 201. Il 14 settembre del 2010, invece, debutta con la maglia del Queens Park Rangers. È un terzino destro, dotato di grande velocità e forza fisica. Può agire come ...

ONZES INICIAIS: 🇮🇹 ITÁLIA: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Jorginho, Verrati, Barella, Insigne, Chiesa, Immobile

L'Inghilterra ha schierato titolari, Kieran Trippier , John Stones e Raheem Sterling , mentre sono entrati a partita in corso Jordan Henderson e Marcus Rashford . Per l'Italia sono ...Sugli esterni la perdita di Spinazzola è stata importante, quindiè superiore a Di Lorenzo, ed entrambe dovranno vedersela con due ossi duri, Sterling da una parte e Insigne dall'altra. A ...Cambio di modulo a sorpresa per l'Inghilterra di Gareth Southgate, che contro l'Italia si presenterà in campo con un insolita difesa a tre.Il ct dell’Inghilterra Gareth Southgate pronto a rivoluzionare la sua formazione in vista della finale degli Europei di oggi contro l’Italia ...