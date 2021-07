Italia Inghilterra, è caos: in centinaia cercano di entrare senza biglietto – VIDEO (Di domenica 11 luglio 2021) Scene censurabili quelle all’apertura dei cancelli di Wembley per Italia-Inghilterra: in centinaia entrano senza biglietto – VIDEO Nelle ore precedenti all’apertura dei cancelli, la situazione fuori da Wembley sembrava molto turbolenta con tanti tifosi assiepati e molesti. La paura era quella di tumulti al momento dell’apertura delle porte. E la paura è diventata certezza con centinaia di tifosi che hanno caricato i pochi steward presenti travolgendo le transenne e cercando di entrare allo stadio senza biglietto per ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021) Scene censurabili quelle all’apertura dei cancelli di Wembley per: inentranoNelle ore precedenti all’apertura dei cancelli, la situazione fuori da Wembley sembrava molto turbolenta con tanti tifosi assiepati e molesti. La paura era quella di tumulti al momento dell’apertura delle porte. E la paura è diventata certezza condi tifosi che hanno caricato i pochi steward presenti travolgendo le transenne e cercando diallo stadioper ...

