Italia-Inghilterra, confronto sui rigori: Donnarumma meglio di Pickford (Di domenica 11 luglio 2021) La Gazzetta dello Sport ha analizzato l’andamento sui calci di rigore di Donnarumma e Pickford in vista della finale Secondo la Gazzetta dello Sport e i dati da loro raccolti, Gianluigi Donnarumma sarebbe favorito rispetto a Jordan Pickford in caso di finale ai tiri di rigore. Come si legge, sui 72 tiri affrontati in carriera l’azzurro ne ha respinti 15, il 20.8% di media. Pickford, invece, ne ha disinnescati 9 su 51, abbassando la media al 17.65%. Leggendo i dati complessivi, l’inglese ha subito appena un gol su palla inattiva ma, sempre secondo la rosea, soprattutto per la bravura del reparto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021) La Gazzetta dello Sport ha analizzato l’andamento sui calci di rigore diin vista della finale Secondo la Gazzetta dello Sport e i dati da loro raccolti, Gianluigisarebbe favorito rispetto a Jordanin caso di finale ai tiri di rigore. Come si legge, sui 72 tiri affrontati in carriera l’azzurro ne ha respinti 15, il 20.8% di media., invece, ne ha disinnescati 9 su 51, abbassando la media al 17.65%. Leggendo i dati complessivi, l’inglese ha subito appena un gol su palla inattiva ma, sempre secondo la rosea, soprattutto per la bravura del reparto ...

Advertising

antoguerrera : Il giornale indipendentista scozzese The National che tifa Italia. “Mancini, sei la nostra ultima speranza” Con… - SkySport : ?? 'Andiamo a cantare l'inno ancora a Wembley' ? ??? ITALIA ?? INGHILTERRA ?? EURO 2020 - LA FINALE ??? Domenica 11 lugl… - sportface2016 : Allarme a #Wembley: si teme l'invasione di formiche volanti durante #ItaliaInghilterra - sweetpadfoot : RT @obrienromance: stasera italia vs inghilterra, share to win - cielidiporpora : RT @obrienromance: stasera italia vs inghilterra, share to win -