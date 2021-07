Italia-Inghilterra 4-3 dcr, azzurri campioni d’Europa: maestri a casa loro. La raddrizza Bonucci, Donnarumma para i rigori decisivi (Di domenica 11 luglio 2021) L’Italia è campione d’Europa dopo 53 anni. Dopo aver fatto la festa a domicilio ai tedeschi nel 2006, questa volta tocca all’Inghilterra inchinarsi agli azzurri nel proprio tempio dopo un festeggiamento iniziato ancora prima della partita e strozzato, quello vero, da una Nazionale che non ha avuto paura nel fortino con 65mila persone sugli spalti. Dovevano riportarlo a casa, invece il trofeo viaggia verso Roma mentre tutta la squadra inglese si sfila la medaglia dal collo un secondo dopo averla ricevuta. Siamo maestri a casa loro, con Notti magiche che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) L’è campionedopo 53 anni. Dopo aver fatto la festa a domicilio ai tedeschi nel 2006, questa volta tocca all’inchinarsi aglinel proprio tempio dopo un festeggiamento iniziato ancora prima della partita e strozzato, quello vero, da una Nazionale che non ha avuto paura nel fortino con 65mila persone sugli spalti. Dovevano riportarlo a, invece il trofeo viaggia verso Roma mentre tutta la squadra inglese si sfila la medaglia dal collo un secondo dopo averla ricevuta. Siamo, con Notti magiche che ...

