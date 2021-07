Italia-Inghilterra 1-1, la diretta: la finale si decide ai rigori dopo i gol di Shaw e Bonucci (Di domenica 11 luglio 2021) LA diretta 123? Fischio finale. Si va ai rigori 122? Ultimo giro di lancette 121? Se n’è andato il primo, 120 secondi alla fine 120? Tre minuti di recupero 119? Doppio cambio inglese: fuori Henderson, dentro Rashford. Fuori Walker, dentro Sancho 119? Ultimo minuto, calcio d’angolo per l’Italia 117? Sostituzione Italia: fuori Emerson, dentro Florenzi 114? Scontro Grealish-Jorginho. Brutto l’intervento del centrocampista azzurro: cartellino giallo per lui 112? Chiellini provvidenziale in chiusura su Sterling 111? Pressione inglese adesso, gli undici di Southgate spinti dai 65mila di Wembley. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) LA123? Fischio. Si va ai122? Ultimo giro di lancette 121? Se n’è andato il primo, 120 secondi alla fine 120? Tre minuti di recupero 119? Doppio cambio inglese: fuori Henderson, dentro Rashford. Fuori Walker, dentro Sancho 119? Ultimo minuto, calcio d’angolo per l’117? Sostituzione: fuori Emerson, dentro Florenzi 114? Scontro Grealish-Jorginho. Brutto l’intervento del centrocampista azzurro: cartellino giallo per lui 112? Chiellini provvidenziale in chiusura su Sterling 111? Pressione inglese adesso, gli undici di Southgate spinti dai 65mila di Wembley. ...

