"Invincible Italia" è campione d'Europa

E aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Perché quando Sancho tira e Gigio Donnarumma para finalmente la regia inquadra anche lui, Sergio Mattarella. Sorride il Presidente della Repubblica, come dire: «Io so come andrà a finire». Finisce così, l'Italia è campione d'Europa, 53 anni dopo la prima e unica volta. Finisce 1-1 anche dopo i tempi supplementari. Finisce 4-3 dopo i calci di rigore. Il calcio torna a casa, ma è casa nostra.

Ultime Notizie dalla rete : Invincible Italia Finale Euro2020, la vittoria dell'Italia sulla stampa estera: 'Sono invincibili' La stampa estera celebra il trionfo dell'Italia alla finale degli Euro 2020, dove l'Inghilterra è ... Finale Euro 2020 sulla stampa estera L'Equipe si apre infatti con il titolo ' invincible ', ...

Invincible Italia è campione d'Europa Finisce così, l'Italia è Campione d'Europa, 53 anni dopo la prima e unica volta. Finisce 1 - 1 anche dopo i tempi supplementari. Finisce 4 - 3 dopo i calci di rigore. Il calcio torna a casa, ma è ...

"Invincible Italia" è campione d'Europa | il manifesto Il Manifesto Italia Regina a Wembley, la finale ha dimostrato che è la più forte Come sottolineato dalla rosea, l’Italia è diventata Regina nella notte di Wembley, al termine di una partita di carattere e vinta in rimonta contro l’Inghilterra di Southgate. L’Italia incoronata Regi ...

Italia-Inghilterra, le prime pagine dei giornali stranieri: Wembleyazo, Invincibles, Heartbreak… La stampa sportiva europea celebra la vittoria degli azzurri. “Invincibles”, Invincibili titola L’Equipe dopo la vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra. “Os novos imperadores” titola invece il ...

