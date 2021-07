Il secolo d’oro degli strumenti (Di domenica 11 luglio 2021) Gli anniversari sono quasi un evento comune nella musica, dove, in ogni giorno dell’anno, si può trovare una data riguardante jazzisti, compositori, rockstar, oppure la ricorrenza di un evento (dall’uscita discografica al concerto memorabile) o ancora l’ufficialità di un brevetto, in questo caso relativo soprattutto a strumenti e congegni musicali. È il caso anzitutto del vibrafono che inizia a essere concepito fin dal 1916, quando Herman Winterhoff, liutaio della Leedy Manifacturing Company a Gran Rapids nel Michigan vuole creare inediti … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 11 luglio 2021) Gli anniversari sono quasi un evento comune nella musica, dove, in ogni giorno dell’anno, si può trovare una data riguardante jazzisti, compositori, rockstar, oppure la ricorrenza di un evento (dall’uscita discografica al concerto memorabile) o ancora l’ufficialità di un brevetto, in questo caso relativo soprattutto ae congegni musicali. È il caso anzitutto del vibrafono che inizia a essere concepito fin dal 1916, quando Herman Winterhoff, liutaio della Leedy Manifacturing Company a Gran Rapids nel Michigan vuole creare inediti … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

analphabeta : RT @MuseoArcheoVene: L'orecchino risale al I secolo d.C., proviene dalla collezione del museo di San Donato di Zara. Rinvenuto nella necrop… - MuseoArcheoVene : L'orecchino risale al I secolo d.C., proviene dalla collezione del museo di San Donato di Zara. Rinvenuto nella nec… - SecondoUgo : @MarxistMevlana Do it! Il libro americano che ha ispirato le rivolte degli anni 60 L'orda d'oro di balestrini e Mor… - NoWithLou : RT @M1T4M_: taylor swift è una delle cantanti migliori del secolo, e non è overrated, è solo talentuosa sotto ogni campo (scrittura e canto… - ControEuro : Il più grande inganno del secolo scorso è stato perpetrato da Rousseau con la sua dottrina sulla bontà della natura… -

Ultime Notizie dalla rete : secolo d’oro Il secolo d'oro degli strumenti Il Manifesto