Il Papa saluta i Fedeli: "La sanità accessibile tutti è un bene prezioso, non perdiamolo" (Di domenica 11 luglio 2021) Esattamente dopo una settimana il Papa torna a farsi vedere in pubblico con la preghiera dell’Angelus. Dopo l’intervento di domenica scorsa e i giorni di convalescenza al Policlinico Gemelli di Roma, il Papa si è affacciato al balconcino del decimo piano che è adiacente all’appartamento dove è ricoverato. “Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Sono contento di poter mantenere l’appuntamento domenicale dell’Angelus, anche qui dal Policlinico ‘Gemelli’. Vi ringrazio tutti: ho sentito molto la vostra vicinanza e il sostegno delle vostre preghiere. Grazie di cuore!”. Sono le prime parole pronunciate da Papa Francesco ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 luglio 2021) Esattamente dopo una settimana iltorna a farsi vedere in pubblico con la preghiera dell’Angelus. Dopo l’intervento di domenica scorsa e i giorni di convalescenza al Policlinico Gemelli di Roma, ilsi è affacciato al balconcino del decimo piano che è adiacente all’appartamento dove è ricoverato. “Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Sono contento di poter mantenere l’appuntamento domenicale dell’Angelus, anche qui dal Policlinico ‘Gemelli’. Vi ringrazio: ho sentito molto la vostra vicinanza e il sostegno delle vostre preghiere. Grazie di cuore!”. Sono le prime parole pronunciate daFrancesco ...

Papa: Ferrero lo saluta con post, 'torna più forte di prima' Agenzia ANSA Il Papa saluta i Fedeli: "La sanità accessibile tutti è un bene prezioso, non perdiamolo" Esattamente dopo una settimana il Papa torna a farsi vedere in pubblico con la preghiera dell’Angelus. Dopo l’intervento di domenica scorsa e i giorni di convalescenza al Policlinico Gemelli di Roma, ...

Papa Francesco, Angelus dal Gemelli: “Grazie per la vicinanza” Non succedeva dai tempi di San Giovanni Paolo II che un Papa recitasse la preghiera dell’Angelus dal Gemelli. Giovanni Paolo II, in dieci ricoveri, aveva recitato 15 Angelus e 7 Regina Coeli, affaccia ...

