Giustizia, Cartabia “La riforma non è solo un compromesso” (Di domenica 11 luglio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Sono state settimane di continui colloqui. Il fatto però che il Consiglio dei ministri abbia approvato il progetto all’unanimità è stato un traguardo importante. Raggiunto nell’ultimo miglio, anche grazie alla determinata guida del premier che lo ha sostenuto con convinzione. La Giustizia da anni è il tema più divisivo in Italia, e le forze politiche dell’attuale maggioranza hanno sensibilità opposte e molto infiammate. Che si sia riusciti ad approdare ad un testo condiviso e comunque incisivo rende il traguardo ancora più significativo”. Ad affermarlo, in un’intervista al “Corriere della Sera” è il ministro della Giustizia, Marta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 luglio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Sono state settimane di continui colloqui. Il fatto però che il Consiglio dei ministri abbia approvato il progetto all’unanimità è stato un traguardo importante. Raggiunto nell’ultimo miglio, anche grazie alla determinata guida del premier che lo ha sostenuto con convinzione. Lada anni è il tema più divisivo in Italia, e le forze politiche dell’attuale maggioranza hanno sensibilità opposte e molto infiammate. Che si sia riusciti ad approdare ad un testo condiviso e comunque incisivo rende il traguardo ancora più significativo”. Ad affermarlo, in un’intervista al “Corriere della Sera” è il ministro della, Marta ...

Advertising

marcotravaglio : LA VISPA CARTABIA Leggendo la sua intervista al Corriere, si stenta a credere che Marta #Cartabia abbia davvero det… - fattoquotidiano : EFFETTO CARTABIA Viaggio nei Palazzi di giustizia: in media per una sentenza servono 1.038 giorni #edicola [L'inchi… - ilfoglio_it : 'La riforma Cartabia è una riforma complessiva. Il M5s dica che ha sbagliato tutto. Anche il Pd rifletta. Su Alfons… - GDemola : RT @unoenessunoe: La competente #Cartabia sul processo per il crollo del #ponteMorandi a #Genova #prescrizione #giustizia - fabiopi1000 : RT @marcotravaglio: LA VISPA CARTABIA Leggendo la sua intervista al Corriere, si stenta a credere che Marta #Cartabia abbia davvero detto q… -