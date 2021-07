G20: Franco chiude vertice, ‘ripresa post pandemia è occasione cambio paradigma’ (Di domenica 11 luglio 2021) Venezia, 11 lug. – (Adnkronos) – “La ripresa post pandemica è un’occasione unica per cambiare paradigma”. E’ rivolto alle politiche per la lotta al cambiamento climatico, ma suona come una indicazione per l’economia globale, il suggerimento con cui il ministro dell’Economia Daniele Franco chiude l’ultimo appuntamento del G20 Finanze che si è tenuto all’Arsenale di Venezia. Un confronto che – dopo l’accordo ‘storico’ raggiunto ieri sulla riforma del sistema di tassazione globale – oggi ha avuto al centro del dibattito le scelte sul clima: “La presidenza italiana del G20 – ha ricordato il ministro – sin dall’inizio ha ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 luglio 2021) Venezia, 11 lug. – (Adnkronos) – “La ripresapandemica è un’unica per cambiare paradigma”. E’ rivolto alle politiche per la lotta al cambiamento climatico, ma suona come una indicazione per l’economia globale, il suggerimento con cui il ministro dell’Economia Danielel’ultimo appuntamento del G20 Finanze che si è tenuto all’Arsenale di Venezia. Un confronto che – dopo l’accordo ‘storico’ raggiunto ieri sulla riforma del sistema di tassazione globale – oggi ha avuto al centro del dibattito le scelte sul clima: “La presidenza italiana del G20 – ha ricordato il ministro – sin dall’inizio ha ...

Ultime Notizie dalla rete : G20 Franco Venezia nominata capitale mondiale della sostenibilità La firma dell'istituzione della Fondazione alla presenza del ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco , nell'ambito della Conferenza Clima al G20 Economia in corso nella Serenissima. La città al centro di un laboratorio globale di riqualificazione urbana e ambientale.

G20: Franco, vertice ricco e diversificato, opportunità per trasformare nostra economia Venezia, 11 lug 18:10 - Il G20 Finanze a Venezia è stato teatro di discussioni "ricche e diversificate", che credo porranno la base di una strategia omnicomprensiva...

G20: Visco, quest'anno recupero oltre metà Pil perso nel 2020 Agenzia ANSA G20: Franco chiude vertice, 'ripresa post pandemia è occasione cambio paradigma' Venezia, 11 lug. - (Adnkronos) - "La ripresa post pandemica è un'occasione unica per cambiare paradigma". E' rivolto alle politiche per la lotta al cambiamento climatico, ma suona come una indicazione ...

La global tax al 15% per multinazionali e Big Tech si farà Il Patto di Venezia del G20 sancisce la nascita della Global minimum corporate tax per eliminare la possibilità che i paesi si facciano concorrenza fiscale ...

