Formula E: a New York prima vittoria per Guenther (Di domenica 11 luglio 2021) New York, 11 lug. – (Adnkronos) – Max Guenther, alla guida della sua Bmw targata Team Andretti, trionfa a New York nel Round 10 del Mondiale di Formula E, capitalizzando al massimo nel momento decisivo. In piena curva 10, la più difficile del circuito di Brooklyn, ha approfittato di un duello selvaggio tra Vergne (DS Techeetah) e Di Grassi (Audi), quando mancava una manciata di minuti al termine, per piazzare la sua monoposto nel posto giusto al momento giusto. Doppio sorpasso e via, verso la prima vittoria stagionale, nono pilota diverso in dieci gare. Guenther era molto ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 luglio 2021) New, 11 lug. – (Adnkronos) – Max, alla guida della sua Bmw targata Team Andretti, trionfa a Newnel Round 10 del Mondiale diE, capitalizzando al massimo nel momento decisivo. In piena curva 10, la più difficile del circuito di Brooklyn, ha approfittato di un duello selvaggio tra Vergne (DS Techeetah) e Di Grassi (Audi), quando mancava una manciata di minuti al termine, per piazzare la sua monoposto nel posto giusto al momento giusto. Doppio sorpasso e via, verso lastagionale, nono pilota diverso in dieci gare.era molto ...

