Europei: Southgate si prende la colpa per la sconfitta ai rigori, 'la responsabilità è mia' (Di lunedì 12 luglio 2021) Londra, 12 lug. (Adnkronos) - Il ct dell'Inghilterra Gareth Southgate si è assunto la piena responsabilità del fallimento dal dischetto contro l'Italia che si è aggiudicata per 4-3 Euro 2020 a Wembley. Dopo un pareggio per 1-1 dopo 120 minuti - Leonardo Bonucci ha annullato il vantaggio di Luke Shaw al secondo minuto - è stato un risultato pessimo dal dischetto per i Tre Leoni, con Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka che hanno sbagliato tutti dal dischetto, con Jordan Pickford che ha parato due rigori italiani. "Ci siamo preparati nel miglior modo possibile e questa è la mia responsabilità, ho scelto i ragazzi per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Londra, 12 lug. (Adnkronos) - Il ct dell'Inghilterra Garethsi è assunto la pienadel fallimento dal dischetto contro l'Italia che si è aggiudicata per 4-3 Euro 2020 a Wembley. Dopo un pareggio per 1-1 dopo 120 minuti - Leonardo Bonucci ha annullato il vantaggio di Luke Shaw al secondo minuto - è stato un risultato pessimo dal dischetto per i Tre Leoni, con Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka che hanno sbagliato tutti dal dischetto, con Jordan Pickford che ha parato dueitaliani. "Ci siamo preparati nel miglior modo possibile e questa è la mia, ho scelto i ragazzi per ...

Advertising

DiMarzio : #EURO2020 | #EuroFinal, brutte notizie per l'#ENG di #Southgate: #Foden non sarà disponibile contro l'Italia - TV7Benevento : Europei: Southgate si prende la colpa per la sconfitta ai rigori, 'la responsabilità è mia'... - laltracalabria : RT @Journalist_vp: #Euro2020. Trionfo azzurro a #Wembley Stadium di #Londra, palcoscenico della finale di questi Europei. Gli #inglesi di #… - Journalist_vp : #Euro2020. Trionfo azzurro a #Wembley Stadium di #Londra, palcoscenico della finale di questi Europei. Gli #inglesi… - Luigiespositoph : Manda 3 under 20 a battere i rigori nella finale degli europei , southgate cane #ENGita -