Covid, la variante Delta fa paura: nuove chiusure in Spagna e Olanda | Francia: 'E' l'inizio di una nuova ondata' (Di domenica 11 luglio 2021) I numeri della variante Delta fanno sempre più paura in Europa, dove molti Paesi sono costretti a fare marcia indietro sulle aperture per contenere i focolai in crescita. nuove restrizioni sono state ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 11 luglio 2021) I numeri dellafanno sempre piùin Europa, dove molti Paesi sono costretti a fare marcia indietro sulle aperture per contenere i focolai in crescita.restrizioni sono state ...

