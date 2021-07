Chi è Robert Sarah, il cardinale “campione” dei ratzingeriani (Di domenica 11 luglio 2021) Al cardinale Robert Sarah non piace essere contrapposto al Papa dalle narrative giornalistiche. Anche perché significa distorcere la realtà. E non c’è da meravigliarsi. Il porporato africano non ha mai lavorato per la disgregazione della Chiesa: si è sempre dichiarato in filiazione con Jorge Mario Bergoglio, che è vertice indiscusso e guida pure per il InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 11 luglio 2021) Alnon piace essere contrapposto al Papa dalle narrative giornalistiche. Anche perché significa distorcere la realtà. E non c’è da meravigliarsi. Il porporato africano non ha mai lavorato per la disgregazione della Chiesa: si è sempre dichiarato in filiazione con Jorge Mario Bergoglio, che è vertice indiscusso e guida pure per il InsideOver.

