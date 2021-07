Cadavere nel Villoresi a Monza | recuperato il corpo senza vita di un uomo

Advertising

francobus100 : Giallo a Monza: cadavere nel canale Villoresi - zazoomblog : Giallo a Monza: cadavere nel canale Villoresi - #Giallo #Monza: #cadavere #canale - Giorno_Monza : Giallo a Monza: cadavere nel canale Villoresi - Gianmar26145917 : RT @DonatellaBucci: @Gianmar26145917 Veramente la storia delleminacce dell’ISIS fa morire dal ridere. Ma chi volete che lo voglia morto,… - DonatellaBucci : @Gianmar26145917 Veramente la storia delleminacce dell’ISIS fa morire dal ridere. Ma chi volete che lo voglia mor… -

Ultime Notizie dalla rete : Cadavere nel

IL GIORNO

...ha descritto la sofferenza di un altro attivista per i diritti umani di sesso maschile arrestato2018. 'Non hanno avuto pietà di [nome nascosto]... Andrei da lui e lo troverei unsenza ...Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato nella tarda serata di sabato 10 luglio, intorno a mezzanotte,canale Villoresi, a Monza. La chiamata di emergenza è partita intorno alle 23.50 da viale Lombardia dove all'altezza della centrale idroelettrica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal ...Non c’è stato nulla da fare per una donna di 73 anni, morta nel pomeriggio odierno al largo della spiaggia di Montepaone, in provincia di Catanzaro. Quando i bagnini hanno provato a soccorrerla la ...E d’altra parte una eventuale prigione sarebbe stata scoperta facilmente durante le battute che da due mesi vanno avanti nel tentativo di trovare il cadavere: “Un luogo fisico, per quanto ...