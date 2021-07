Bonucci prende in giro l'Inghilterra: "Dovete ancora mangiarne!" (Di lunedì 12 luglio 2021) L'Italia riesce nell'impresa di battere l'Inghilterra a Wembley durante la finale di Euro 2020. Una partita tiratissima, soffertissima, che gli azzurri hanno vinto ai rigori. Il gol in apertura di Shaw ha trovato risposta in quello di Bonucci, su mischia in area di rigore. Proprio Leonardo Bonucci, dopo la premiazione, ha preso in giro l'Inghilterra. Camminando al fianco di Chiellini, Bonucci ha ripetuto più volte: "Dovete mangiarne di pastasciutta!". Una vera e propria dimostrazione di leadership e carisma, per un calciatore che anche a 34 anni si è dimostrato ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 12 luglio 2021) L'Italia riesce nell'impresa di battere l'a Wembley durante la finale di Euro 2020. Una partita tiratissima, soffertissima, che gli azzurri hanno vinto ai rigori. Il gol in apertura di Shaw ha trovato risposta in quello di, su mischia in area di rigore. Proprio Leonardo, dopo la premiazione, ha preso inl'. Camminando al fianco di Chiellini,ha ripetuto più volte: "mangiarne di pastasciutta!". Una vera e propria dimostrazione di leadership e carisma, per un calciatore che anche a 34 anni si è dimostrato ...

