Berrettini si arrende a Djokovic nella finale di Wimbledon (Di domenica 11 luglio 2021) È stata una lunga corsa, interrotta solo all'ultima curva. Berrettini si arrende in finale per 3-1 (6-7, 6-4, 6-4, 6-3) contro il numero uno al mondo dopo aver strappato al tie-break il primo set. Il sogno italiano di trionfare nel torneo più prestigioso è svanito di fronte a un fenomeno che ha appena messo in bacheca il ventesimo Slam – record assoluto a pari merito con Nadal e Federer – e il sesto titolo di Wimbledon. C'è stato un momento che probabilmente ha rappresentato il vero turning point della finale. Primo game del secondo set, punteggio sul 40-15. Berrettini avrebbe due ...

