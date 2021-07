Albo d’oro Europei calcio: Italia campione d’Europa dopo 53 anni!!! (Di domenica 11 luglio 2021) La 16ma edizione degli Europei di calcio, la prima e probabilmente ultima in forma itinerante, è andata in archivio. La Finale di Wembley tra Inghilterra e Italia ha sorriso agli azzurri dopo i calci di rigore. Di seguito l’Albo d’oro: Albo d’oro Europei calcio 1960 Unione Sovietica 1964 Spagna 1968 Italia 1972 Germania Ovest 1976 Cecoslovacchia 1980 Germania Ovest 1984 Francia 1988 Paesi Bassi 1992 Danimarca 1996 Germania 2000 Francia 2004 Grecia 2008 Spagna 2012 Spagna 2016 Portogallo 2021 ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) La 16ma edizione deglidi, la prima e probabilmente ultima in forma itinerante, è andata in archivio. La Finale di Wembley tra Inghilterra eha sorriso agli azzurrii calci di rigore. Di seguito l’1960 Unione Sovietica 1964 Spagna 19681972 Germania Ovest 1976 Cecoslovacchia 1980 Germania Ovest 1984 Francia 1988 Paesi Bassi 1992 Danimarca 1996 Germania 2000 Francia 2004 Grecia 2008 Spagna 2012 Spagna 2016 Portogallo 2021 ...

