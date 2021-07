Alberto Rimedio: “Amarezza per mancata telecronaca. Auguro a Bizzotto e Katia... (Di domenica 11 luglio 2021) Il giornalista e telecronista RAI ha dovuto rinunciare alla finale di Euro 2020 a causa della positività al Covid Leggi su itasportpress (Di domenica 11 luglio 2021) Il giornalista e telecronista RAI ha dovuto rinunciare alla finale di Euro 2020 a causa della positività al Covid

Advertising

PaoloCond : Un abbraccio fraterno ad Alberto Rimedio di @RaiSport, perché dopo anni di telecronache perdersi la finale è una pe… - RealPiccinini : Un grande abbraccio ai miei amici Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Avete comunque vissuto 6 bellissime serate… - fanpage : #vogliopizzul, l'appello si diffonde in rete dopo la notizia della positività del telecronista degli Azzurri Albert… - infoitsport : Italia-Inghilterra su Rai1, il telecronista Alberto Rimedio ha il Covid. Chi lo sostituirà? Prima volta per una don… - adrian_dothere : Io sto a pensare al povero Alberto #Rimedio che si stava a preparare da un mese la frase perfetta in caso di vittor… -