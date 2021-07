Al 18mo Congresso Internazionale della Società Oftalmologica Italiana (SOI) si parla di miopia dei bambini.

(Di domenica 11 luglio 2021) L’appello di Troiano alSOI: “3su 10 sono miopi e potrebbero raddoppiare nei prossimi anni. Fate riposare gli occhi dei vostri figli durante l’estate e non incoraggiate l’uso dei dispositivi elettronici”. Il riposo estivo dovrebbe coincidere anche con quello visivo che negli ultimi 2 anni ha visto impegnati in DAD molti giovani. In occasione dell’appuntamento annuale SOI, ecco le raccomandazioni (e le preoccupazioni) dello specialista su come affrontare la pausa estiva. È finita la scuola ed è finita anche la permanenza obbligata davanti allo schermo per milioni di ragazzi a causaDAD. “Faccio un appello a ...

Advertising

advgiornalista : RT @AssoCare: L’appello di Troiano al Congresso SOI: “3 bambini su 10 sono miopi e potrebbero raddoppiare nei prossimi anni. Fate riposare… - AssoCare : L’appello di Troiano al Congresso SOI: “3 bambini su 10 sono miopi e potrebbero raddoppiare nei prossimi anni. Fate… - Cobornews : A Roma il 18mo Congresso Internazionale #SOI (Società #Oftalmologica Italiana). Il Presidente #Piovella: 'Liste d'A… -

Ultime Notizie dalla rete : 18mo Congresso

AssoCareNews.it

Dalla cataratta alle maculopatie all'aumento delle miopie nei giovanissimi a tutte le novità dell'avanzamento clinico - scientifico.: si apre domani A Roma, in presenza e online, ilInternazionale degli oculisti SOI. 'in tutta sicurezza' come sottolinea il presidente SOI, Matteo Piovella con i migliori esperti a livello globale. 'Ogni anno circa 20 milioni di ...Dalla cataratta alle maculopatie all'aumento delle miopie nei giovanissimi a tutte le novità dell'avanzamento clinico - scientifico.: si apre domani A Roma, in presenza e online, ilInternazionale degli oculisti SOI. 'in tutta sicurezza' come sottolinea il presidente SOI, Matteo Piovella con i migliori esperti a livello globale. 'Ogni anno circa 20 milioni di ...L’appello di Troiano al Congresso SOI: “3 bambini su 10 sono miopi e potrebbero raddoppiare nei prossimi anni. Fate riposare gli occhi dei vostri figli dura ...ROMA, 11 lug. – Si è aperto venerdì a Roma, in presenza e online, il 18mo Congresso Internazionale degli oculisti SOI: tanti i temi iin ballo, dalla cataratta alle maculopatie all'aumento delle miopie ...