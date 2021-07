(Di sabato 10 luglio 2021) I ricercatori hanno sviluppato un sistema di telecamere open source che riprende gli habitat naturali come appaiono aglidi unNel corso dell’evoluzione, gli animali si sono adattati alle particolari esigenze dei loro ambienti locali in modi che hanno aumentato le loro possibilità di sopravvivenza e riproduzione. Questo vale anche per diversi aspetti dei sistemi sensoriali che consentono alle specie di percepire l’ambiente circostante. Nel caso del sistema visivo, questi adattamenti hanno caratteristiche modellate come il posizionamento deglie l’acutezza relativa delle diverse regioni della retina. La profondità della ...

Advertising

annaaneeds1D : RT @louisxxhands: voglio vedere louis sorridere e voglio sentirlo dire che siamo il fandom migliore del mondo, quindi VOTATE RT= 2000 PUNT… - tuttoteKit : Vedere il mondo attraverso gli occhi di un topo #tuttotek - _fearlessxotb : RT @louisxxhands: voglio vedere louis sorridere e voglio sentirlo dire che siamo il fandom migliore del mondo, quindi VOTATE RT= 2000 PUNT… - giuseppe_m76 : RT @PaolaCorb: Vedere un mondo in un granello di sabbia e un paradiso in un fiore selvatico, tenere l’infinito nel palmo della mano e l’ete… - manuhellt : RT @contefelix88: @iamenne @perchetendenza Sarebbe bello vedere cosa ne pensi Marx di tutte queste puttanate LGBT visto che oramai si parla… -

Ultime Notizie dalla rete : Vedere mondo

Techradar

Ecco, lei ci ha dimostrato che tutto questo non è vero, bastatutta la gente che è andata a ... Andandosene lei ha chiuso un'epoca, un. Ha sdoganato un tabù'.Raccomandiamo, perciò, le persone che si incontreranno perla partita nelle abitazioni ... invitiamo tutte e tutti, in particolari più giovani, ad avere un atteggiamento responsabile e a ...La tennista autraliana n. 1 del mondo si laurea campionessa ai Championships regolando in tre set la ceca ex numero 1 WTA (6-3 6-7 6-3): per lei è il secondo ...Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, si conferma l'uomo più ricco del mondo con un patrimonio netto pari a 211 miliardi di dollari. E' quanto emerge dal ...