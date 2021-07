Ursula von der Leyen | «Distribuite 500 milioni di dosi Come promesso»

Advertising

borghi_claudio : Era meglio se non leggevo Ursula Von der Leyen: 'Tiferò Italia nella finale' - MonicaCirinna : Il mio grazie alla Presidente Ursula @vonderleyen L’Europa ha parlato con voce chiara. Anche l’Italia deve decider… - OcchettaF : RT @PLCastagnetti: Domattina 11 luglio alle 10 al Campo di Fossoli commemorazione della strage di Cibeno con il sindaco Alberto Bellelli, i… - CarloSantaroni : RT @PLCastagnetti: Domattina 11 luglio alle 10 al Campo di Fossoli commemorazione della strage di Cibeno con il sindaco Alberto Bellelli, i… - s_margiotta : RT @PLCastagnetti: Domattina 11 luglio alle 10 al Campo di Fossoli commemorazione della strage di Cibeno con il sindaco Alberto Bellelli, i… -

Ultime Notizie dalla rete : Ursula von

Oggi a tifare Italia contro l'Inghilterra di Southgate e Boris Johnson c'è persino l'Europa dider Leyen, ma la rivincita che il ct cerca è soprattutto in chiave azzurra: 'Da giocatore non ...La Ue non deve cedere a chi viola lo stato di diritto e apre le porte alla deriva liberticida. "Domani verrà a Fossoli la presidente della commissione europeaDer Leyen, una conservatrice tedesca della Cdu che ha preso" sul tema dell'Ungheria di Orban "la linea più coraggiosa degli ultimi anni: non gli concede nulla". Lo ha detto il segretario ...Chi poteva immaginare che il Tricolore diventasse la bandiera dell’Europa, e la squadra azzurra la punta di diamante di una rivalsa continentale contro l’Inghilterra della Brexit?"C'e' un'unica sanzione che Orban ascolta e bisogna trovare il modo di applicarla: condizionare i soldi del Pnrr allo Stato di diritto". Lo sostiene il segretario del Pd Enrico Letta, che lo ha detto ...