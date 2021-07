Tour de France 2021 | classifica e ordine di arrivo 14^ tappa | vince Mollema | quarto Cattaneo

Advertising

Eurosport_IT : Mollema stacca tutti e se ne va ??????????? #EurosportTENNIS | #TDF2021 - NStanton39 : RT @Eurosport_IT: Mini 'Fagianata' di Bauke #Mollema, parte, rinforza e si prende la 14a tappa del Tour de France! ???????? #TDF2021 #Eurosp… - Sport_Fair : #Mollema piazza la zampata nella 14ª tappa del #TDF2021 #Pogacar difende tranquillamente la Maglia Gialla… - RSIsport : ????? Mollema ha vinto in solitaria la 14a tappa del Tour de France. L'olandese è scattato in discesa a 43km dal tra… - sportface2016 : #TDF #TourdeFrance La classifica e l'ordine di arrivo della quattordicesima tappa, vince #Mollema ma balzo in avant… -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

DIRETTADE2021: BAUKE MOLLEMA SUPER Si fa sempre più interessante e avvincente la quattordicesima tappa delde2021 . Quando mancano una decina di chilometri all'arrivo, sembra sempre ...Dopo gli stop per la pandemia torna la pedalata in ricordo di Fabio Casartelli, il ciclista professionista morto aldenel 1995. In calendario domenica prossima 18 luglio. Un appuntamento che in passato ha visto prtagonisti anche ex professionisti o personaggi noi dello sport lariano oltre alla moglie ...ROMA, 10 LUG - L'olandese Bauke Mollema (Trek-Segafredo) ha vinto per distacco la 14/a tappa del Tour de France, la Carcassonne-Quillan, di 183,7 km, primo assaggio dei Pirenei di questa edizione ...16.14 Questo attacco di Mollema ha fatto breccia nella stanchezza dei corridori dietro: in queste prime due settimane di Tour de France non c’è stato un attimo di pausa, tutti hanno speso tantissime ...