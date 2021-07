Sardegna: Grillo jr e caso fotocopia, 2^ vittima 'stuprate non credute da pm, non denuncerei più' (Di sabato 10 luglio 2021) Tempio Pausania, 10 lug. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - "Io sono molto amareggiata e molto arrabbiata, ci ho quasi perso le speranze. La Procura ha chiesto per i miei stupratori l'archiviazione della mia vicenda. Mentre per il caso analogo avvenuto pochi giorni dopo il nostro e che vede coinvolto il figlio di Grillo, gli stessi pm hanno chiesto il rinvio a giudizio dei quattro ragazzi indagati. Ho appena visto in tv le immagini dell'udienza preliminare. Non è giusto. E' assurdo che io debba ancora combattere per farmi credere, non basta combattere per fargliela pagare, ma anche per farmi credere. Siamo state trattate come se ce la fossimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Tempio Pausania, 10 lug. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - "Io sono molto amareggiata e molto arrabbiata, ci ho quasi perso le speranze. La Procura ha chiesto per i miei stupratori l'archiviazione della mia vicenda. Mentre per ilanalogo avvenuto pochi giorni dopo il nostro e che vede coinvolto il figlio di, gli stessi pm hanno chiesto il rinvio a giudizio dei quattro ragazzi indagati. Ho appena visto in tv le immagini dell'udienza preliminare. Non è giusto. E' assurdo che io debba ancora combattere per farmi credere, non basta combattere per fargliela pagare, ma anche per farmi credere. Siamo state trattate come se ce la fossimo ...

