Ribery | “Volevo restare un altro anno a Firenze | c’è stato poco rispetto Mi piacerebbe rimanere in Italia”

(Di sabato 10 luglio 2021) L’asso francese, Franck, ha parlato a Toscana Tv raccontando la sua storia alla Fiorentina e il suo addio ai viola. Queste le sue parole: “un. Ma è andata diversamente. Non so cosa farò nel prossimo futuro, perché la mia idea era quella di poter proseguire l’avventura nella Fiorentina per un’altra stagione. Diciamo che micomunquein”. Cosa è accaduto: “Non ho mai voluto parlar male della società. Diciamo che l’ultimo periodo èun po’ difficile. in questi due anni ho dato ...

... che ha svelato il suo rammarico per l'addio alla viola: 'continuare con la Fiorentina un altro anno, ma è andata diversamente - raccontaa Toscana Tv - Non ho mai voluto parlar male ...però non ha nascosto il proprio pensiero ai microfoni di 'Toscana TV': 'restare un altro anno, ma è andata diversamente. Non ho mai voluto parlar male della società. Diciamo che l'...Dopo due anni l'avventura di Franck Ribery con la Fiorentina è finita. Un epilogo non dettato dalla volontà dell'attaccante francese, che ha svelato il suo rammarico per l'addio alla viola: "Volevo co ...Il centrocampista francese ha raccontato a Toscana TV il suo addio alla Fiorentina, ma anche il suo pronostico sulla finale di Euro 2020.