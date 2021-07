Referendum giustizia – I promotori chiedono intervento di Agcom (Di sabato 10 luglio 2021) – Radio e tv devono informare correttamente i cittadini a proposito dei Referendum sulla giustizia promossi da Lega e Partito radicale, anche se la raccolta firme è concentrata a luglio e agosto e coincide con la pausa estiva di molti programmi di informazione politica. Lo chiedono, con una lettera inviata al presidente dell’Agcom, Matteo Salvini e Maurizio Turco in qualità di Comitato promotore dei quesiti. Nella missiva si legge che “il Comitato Promotore dei sei quesiti referendari sulla giustizia, annunciati sulla G.U. n. 132 del 4 giugno 2021, rivolge all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ... Leggi su romadailynews (Di sabato 10 luglio 2021) – Radio e tv devono informare correttamente i cittadini a proposito deisullapromossi da Lega e Partito radicale, anche se la raccolta firme è concentrata a luglio e agosto e coincide con la pausa estiva di molti programmi di informazione politica. Lo, con una lettera inviata al presidente dell’, Matteo Salvini e Maurizio Turco in qualità di Comitato promotore dei quesiti. Nella missiva si legge che “il Comitato Promotore dei sei quesiti referendari sulla, annunciati sulla G.U. n. 132 del 4 giugno 2021, rivolge all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ...

borghi_claudio : Programmino per i prossimi giorni: Nel fine settimana andare a firmare per i referendum sulla giustizia. Elenco dei… - borghi_claudio : Anche questo weekend tutti i militanti lega saranno in piazza a raccogliere le firme (che devono essere vidimate un… - matteosalvinimi : La Spezia, cittadini in fila per firmare i Referendum sulla Giustizia! ?????? Ci vediamo al gazebo serale alle 22.30… - SorellaNatura : RT @MT_Meli_: Paolo Mieli: “Senza la spinta dei referendum sulla Giustizia il lavoro della Guardasigilli finirà nelle secche”. Adesioni da… - delmonte_g : Mattinata di raccolta firme a #Puianello. Tante persone hanno firmato per una giustizia più giusta. #Referendum -