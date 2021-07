Raffaella Carrà, a chi andrà l’eredità della regina della tv? (Di sabato 10 luglio 2021) A chi andrà il patrimonio di Raffaella Carrà? Raffaella Carrà se ne è andata lunedì 5 luglio all’età di 78 anni a causa di una malattia. Adesso dopo i funerali di ieri si comincia a parlare della sua eredità. Non si sa ancora se abbia fatto testamento ma si sa che la donna non aveva figli né parenti diretti. Ci sarebbero Matteo e Federica, suoi nipoti e figli del fratello, che lei aveva in “custodia” dopo la morte del fratello Renzo Pelloni che aveva 57 anni ed è deceduto a causa di un tumore al cervello nel 2001. “Ho due ragazzi quarantenni figli di mio fratello che ora ... Leggi su 361magazine (Di sabato 10 luglio 2021) A chiil patrimonio dise ne è andata lunedì 5 luglio all’età di 78 anni a causa di una malattia. Adesso dopo i funerali di ieri si comincia a parlaresua eredità. Non si sa ancora se abbia fatto testamento ma si sa che la donna non aveva figli né parenti diretti. Ci sarebbero Matteo e Federica, suoi nipoti e figli del fratello, che lei aveva in “custodia” dopo la morte del fratello Renzo Pelloni che aveva 57 anni ed è deceduto a causa di un tumore al cervello nel 2001. “Ho due ragazzi quarantenni figli di mio fratello che ora ...

