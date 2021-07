Paura a Roma, intrappolati nel Museo in fiamme: 2 persone in ospedale (Di sabato 10 luglio 2021) Paura nella giornata di oggi a Roma, quando, nel primissimo pomeriggio, le fiamme sono scoppiate nei pressi del Museo di via Ostiense. Quattro persone sono rimaste intrappolate all’interno della struttura, poi tratte in salvo dai vigili del fuoco. L’incendio nel Museo Intorno alle ore 13:14 di oggi, 10 luglio, diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono state inviate in via di Porta San Paolo a Roma, a causa di un incendio scoppiato all’interno dell’ ex abitazione del custode del Museo della via Ostiense: le fiamme hanno causato danni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 luglio 2021)nella giornata di oggi a, quando, nel primissimo pomeriggio, lesono scoppiate nei pressi deldi via Ostiense. Quattrosono rimaste intrappolate all’interno della struttura, poi tratte in salvo dai vigili del fuoco. L’incendio nelIntorno alle ore 13:14 di oggi, 10 luglio, diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono state inviate in via di Porta San Paolo a, a causa di un incendio scoppiato all’interno dell’ ex abitazione del custode deldella via Ostiense: lehanno causato danni ...

