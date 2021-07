Non resta che la giustizia di Dio (Di sabato 10 luglio 2021) “La Regina di Cuori, da ciò molto indispettita, ordina che prima sia pronunciata la sentenza e poi siano ricostruiti i fatti”. (Lewis Carroll, “Alice nel paese delle meraviglie”) Pregusta i popcorn John Allen, capofila dei vaticanisti americani, quando ricorda che nessuno meglio di Giovanni Angelo Becciu sa dove sono sepolti i cadaveri in Vaticano – “Becciu knows about where the bodies are buried in the Vatican” – ha scritto su Crux. Linguaggio da thriller per dire che al processo che si aprirà in Vaticano a fine mese in relazione alla compravendita dell’ormai celebre palazzo londinese in Sloane Avenue sono attese molte sorprese. Il porporato sardo, cardinale a metà per volere del Papa ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 10 luglio 2021) “La Regina di Cuori, da ciò molto indispettita, ordina che prima sia pronunciata la sentenza e poi siano ricostruiti i fatti”. (Lewis Carroll, “Alice nel paese delle meraviglie”) Pregusta i popcorn John Allen, capofila dei vaticanisti americani, quando ricorda che nessuno meglio di Giovanni Angelo Becciu sa dove sono sepolti i cadaveri in Vaticano – “Becciu knows about where the bodies are buried in the Vatican” – ha scritto su Crux. Linguaggio da thriller per dire che al processo che si aprirà in Vaticano a fine mese in relazione alla compravendita dell’ormai celebre palazzo londinese in Sloane Avenue sono attese molte sorprese. Il porporato sardo, cardinale a metà per volere del Papa ...

