Ministro Bianchi, intanto può dirci come sarà il prossimo Esame di Stato (Di sabato 10 luglio 2021) Tutti coloro che lavorano nel mondo della scuola sanno bene che ci ritroviamo al termine di due anni non facili, non solo a causa dell'evolversi della curva epidemiologica, ma anche per il susseguirsi di ministri che hanno dato un'impronta di volta in volta differente alla politica del dicastero. L'accavallarsi di ordinanze regionali, spesse volte in contraddizione con l'indirizzo ministeriale, ha inoltre determinato, specie in questi ultimi mesi, un diffuso disorientamento con pesanti ricadute soprattutto sugli studenti, per i quali si prevedono vuoti conoscitivi che solo con molta pazienza e con la tenacia dell'impegno saranno colmati. Il Cts si è da poco pronunciato sull'avvio del ...

