MILLY CARLUCCI: IL METODO CARRÀ E LA STOCCATA A CHI CERCA INVECE LA FAMA FACILE (Di sabato 10 luglio 2021) MILLY CARLUCCI era davanti all'Auditorium Rai, la casa di Carramba che Sorpresa e oggi di Ballando con le Stelle, ad omaggiare il passaggio del feretro di Raffaella CARRÀ ed era ai funerali della Regina della Televisione. Raggiunta da Il Messaggero, la popolare conduttrice di Rai1 ricorda Raffaella CARRÀ e spiega cosa lascia in eredità: "Era una star senza bisogno dei like". Il METODO CARRÀ e l'importanza di intitolarle l'Auditorium Rai "Intitolarle l'Auditorium Rai del Foro Italico per onorarne la memoria e ricordare a tutti l'importanza del lavoro e della disciplina. Quello che io ...

