Lino Banfi: “Ad 85 anni sto vivendo….”, parole che nessuno avrebbe immaginato (Di sabato 10 luglio 2021) nessuno avrebbe mai immaginato queste parole: Lino Banfi svela come si sente oggi, ad 85 anni. parole che fanno brillare gli occhi dei suoi milioni di fan! Uno dei più grandi attori del cinema italiano, è considerato il ‘nonno’ di tutti. Parliamo di Lino Banfi, attore, comico, sceneggiatore ed ex cabarettista. Ha raggiunto la popolarità L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 10 luglio 2021)maiquestesvela come si sente oggi, ad 85che fanno brillare gli occhi dei suoi milioni di fan! Uno dei più grandi attori del cinema italiano, è considerato il ‘nonno’ di tutti. Parliamo di, attore, comico, sceneggiatore ed ex cabarettista. Ha raggiunto la popolarità L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

protoromantica : RT @GiovaValentini: “L’ultima barzelletta di Sua Emittenza che va al Quirinale”: da Lino Banfi al “duo Matteo”, la manovra per portare Berl… - infoitcultura : Lino Banfi: 'Recitai con Keaton, ma stava sempre zitto. Le commedie sexy? Che risate' - infoitcultura : Lino Banfi/ “Commedie sexy? Momento glorioso, Buster Keaton non parlava” - Profilo3Marco : RT @NicoSpinelli8: 9 luglio. Il compleanno di un vero fuoriclasse del ?? ?? Tantissimi auguri Lino Banfi! Ogni giorno porti il sorriso e io… - conlalunapiena : Milena Vukotic e Giulio Scarpati al compleanno di Lino Banfi sono abbastanza per farmi piangere. #unmedicoinfamiglia -