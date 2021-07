‘La Via della Felicità’, torna il gruppo anti degrado a Marano e ai Camaldoli (Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAnche nel territorio di Napoli, come in molte altre città italiane, c’è ancora un problema di smaltimento rifiuti, nonostante la situazione sia migliorata negli ultimi anni. Ecco perché i volontari de La Via della Felicità, hanno deciso di non prendere una pausa estiva, ma di continuare con i loro interventi, soprattutto dopo essere venuti a conoscenza di alcune informazioni relative ai rifiuti elettronici. È necessaria un’azione urgente, efficace e vincolante per proteggere milioni di bambini, adolescenti e future mamme. Il pericolo incombente? Un’onda anomala di rifiuti elettronici ed elettrici (RAEE) fuoriusciti dai circuiti legali di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAnche nel territorio di Napoli, come in molte altre città italiane, c’è ancora un problema di smaltimento rifiuti, nonostante la situazione sia migliorata negli ultimi anni. Ecco perché i volontari de La ViaFelicità, hanno deciso di non prendere una pausa estiva, ma di continuare con i loro interventi, soprattutto dopo essere venuti a conoscenza di alcune informazioni relative ai rifiuti elettronici. È necessaria un’azione urgente, efficace e vincolante per proteggere milioni di bambini, adolescenti e future mamme. Il pericolo incombente? Un’onda anomala di rifiuti elettronici ed elettrici (RAEE) fuoriusciti dai circuiti legali di ...

