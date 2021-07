La Lazio aspetta Luis Alberto | le mosse della società

(Di sabato 10 luglio 2021) ROMA - Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha parlato chiaro su: " Vediamo se ci convincerà con le spiegazioni, altrimenti dovrà chiedere scusa a me e ai compagni". Il Mago...

ROMA - Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha parlato chiaro su Luis Alberto: " Vediamo se ci convincerà con le spiegazioni, altrimenti dovrà chiedere scusa a me e ai compagni". Il Mago dellaè sparito, non si è presentato al raduno. Niente test medici, niente incontro con il nuovo allenatore. E, almeno per i primi giorni, non sarà nemmeno ad Auronzo di Cadore. C'è il primo caso da ...Nessuna fretta, ovviamente, perché l'ex allenatore dellaè consapevole del momento difficile ... Simone Inzaghi siperò qualche 'regalo' sul mercato , ovvero giocatori di qualità che siano ...Lazio, niente sconti: Luis Alberto deve tornare. Il giocatore ha ricevuto la lettera di richiamo da parte del club. E verrà anche multato. Tutti sono rimasti spiazzati dalla sua ...Sarri lo aspetta, ha fatto capire che ci punta e che ha scelto il ... Lo scontro, dunque, rischia di essere danneggiare sia la Lazio che lui. TuttoMercatoWeb/Riccardo Caponetti ...