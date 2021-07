John Travolta e il ballo con Lady Diana | «Come in una favola»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 10 luglio 2021) Era il 9 novembre 1985 quando alla Casa Bianca fu organizzata una cena alla quale parteciparono anche John Travolta e lady Diana. Il momento più memorabile di quella serata riguardò proprio loro due. L’attore e la principessa si unirono in un ballo che li fece volteggiare per quindici minuti di fronte all’allora presidente Ronald Reagan e alla first lady Nancy. Trentacinque anni dopo, Travolta ha ricordato quel momento in un’intervista a Esquire Messico: «Mi sembrava di essere in una favola».