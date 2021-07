Italia-Inghilterra, scelti i telecronisti su RAI 1: toccherà a Stefano Bizzotto e Katia Serra (Di sabato 10 luglio 2021) Italia-Inghilterra, dopo la positività al Covid-19 di Alberto Rimedio, la Rai ha annunciato la coppia di telecronisti in vista della finale di EURO 2020 Stefano Bizzotto (You Yube)Novità importante per quanto concerne la finale di EURO 2020 tra Italia e Inghilterra. La RAI, dopo aver ”perso” per positività al Covid-19 Alberto Rimedio, ha deciso di affidare la telecronaca dell’attesissima sfida alla coppia formata da Stefano Bizzotto e Katia Serra. I due in questo Euro 2020, hanno ... Leggi su ck12 (Di sabato 10 luglio 2021), dopo la positività al Covid-19 di Alberto Rimedio, la Rai ha annunciato la coppia diin vista della finale di EURO 2020(You Yube)Novità importante per quanto concerne la finale di EURO 2020 tra. La RAI, dopo aver ”perso” per positività al Covid-19 Alberto Rimedio, ha deciso di affidare la telecronaca dell’attesissima sfida alla coppia formata da. I due in questo Euro 2020, hanno ...

Advertising

antoguerrera : Il giornale indipendentista scozzese The National che tifa Italia. “Mancini, sei la nostra ultima speranza” Con… - EzioGreggio : Ecco l’arbitro di Italia-Inghilterra #ItaliaInghilterra #èluiononèlui - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 INGHILTERRA, INFORTUNIO AL GINOCCHIO PER FODEN L'attaccante a rischio per la finale con l'Itali… - zueggace : RT @antoguerrera: Il giornale indipendentista scozzese The National che tifa Italia. “Mancini, sei la nostra ultima speranza” Con Mancin… - MattiaGiovi : RT @juventusfc: La storia di ????????????????????, in bianconero! ?? ?? Leggiamola insieme, con un'altra delle nostre #BlackAndWhiteStories ? https:/… -