In Scozia si tifa Italia: «Mancini salvaci tu, non sopporteremmo gli inglesi per altri 55 anni» (Di sabato 10 luglio 2021) In Scozia si tifa Italia. Il giornale indipendentista The National mette il ct della Nazionale, Roberto Mancini, in prima. Lo traveste da Braveheart, con il volto dipinto di azzurro come quello dell’attore nei panni dell’eroe nazionale scozzese William Wallace. Il titolo è eloquente: «salvaci Roberto, sei la nostra ultima speranza» ma il sottotitolo lo è di più: «Non potremmo sopportare altri 55 anni di loro che si vantano». Il riferimento è, naturalmente, agli inglesi, che nel 1966 vinsero il mondiale di casa battendo in finale la ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 luglio 2021) Insi. Il giornale indipendentista The National mette il ct della Nazionale, Roberto, in prima. Lo traveste da Braveheart, con il volto dipinto di azzurro come quello dell’attore nei pdell’eroe nazionale scozzese William Wallace. Il titolo è eloquente: «Roberto, sei la nostra ultima speranza» ma il sottotitolo lo è di più: «Non potremmo sopportare55di loro che si vantano». Il riferimento è, naturalmente, agli, che nel 1966 vinsero il mondiale di casa battendo in finale la ...

Ultime Notizie dalla rete : Scozia tifa Mancini come Braveheart, la Scozia tifa Italia ... come Mel Gibson nella celeberrima pellicola, con il volto dipinto di blue e bianco, i colori della Scozia. Più che esplicito il titolo che risuona come una supplica: "Salvaci Roberto, sei la nostra..

Mancini come Bravehart, la Scozia tifa Italia ... come Mel Gibson nella celeberrima pellicola, con il volto dipinto di blue e bianco, i colori della Scozia. Più che esplicito il titolo che risuona come una supplica: "Salvaci Roberto, sei la nostra..

