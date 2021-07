In auto con gli animali: come affrontare il viaggio con gli amici a quattro zampe (Di sabato 10 luglio 2021) Gli animali non sono abituati a viaggiare , a stare tante ore in auto e ancor meno in aereo. Motivo per cui è necessario rendere per loro il tutto più confortevole, per non farli soffrire. Avere ... Leggi su chietitoday (Di sabato 10 luglio 2021) Glinon sono abituati a viaggiare , a stare tante ore ine ancor meno in aereo. Motivo per cui è necessario rendere per loro il tutto più confortevole, per non farli soffrire. Avere ...

Advertising

pdnetwork : Nella notte, a San Severo, Foggia, è stata incendiata l'auto di Felice #Carrabba. La comunità del PD si schiera al… - fattoquotidiano : La storia della mamma e del figlio costretti a vivere in auto sull’A1. E la polizia stradale li aiuta con cibo e be… - giap87625642 : RT @SMaurizi: nessuno che chieda conto ai politici, che vogliono eliminare #RedditoDiCittadinanza, che dovrebbe fare una famiglia così: dar… - LoryDowney7 : RT @SMaurizi: nessuno che chieda conto ai politici, che vogliono eliminare #RedditoDiCittadinanza, che dovrebbe fare una famiglia così: dar… - srs_bdr : RT @SMaurizi: avete visto come è stata fatta sparire la notizia della madre e del figlio di 25 anni costretti a dormire in macchina dopo av… -