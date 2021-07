Il fidanzato di Saman spera | ' Non è morta ma l' hanno rapita zio e cugino'

Advertising

QuartoGrado : Saman e il fidanzato avevano preparato gli abiti per il matrimonio, ma la famiglia aveva già organizzato una trappo… - zazoomblog : Il fidanzato di Saman spera: Non è morta ma lhanno rapita zio e cugino - #fidanzato #Saman #spera: #morta - globalistIT : - zazoomblog : Saman il fidanzato: Sento che è viva - #Saman #fidanzato: #Sento - frant42 : RT @GiorgiaMeloni: Saqib, fidanzato di Saman, voleva per entrambi una vita normale: sposarsi e avere dei figli era il loro sogno e avevano… -

Ultime Notizie dalla rete : fidanzato Saman

Ora ildiAbbas, la 18enne pakistana scomparsa a Novellara (Reggio Emilia), non crede che la giovane sia morta. "Me lo dicono cuore e testa. Secondo me è viva, tenuta segregata da ...commenta IldiAbbas , la 18enne pakistana scomparsa a Novellara (Reggio Emilia) , non crede che la giovane sia morta. 'Me lo dicono cuore e testa. Secondo me è viva, tenuta segregata da qualche ...Pensa che non sia morta. Il fidanzato di Saman Abbas , la 18enne pakistana scomparsa a Novellara in provincia di Reggio Emilia, la ritiene viva ...Ajub Saquib e pensa che la ragazza potrebbe trovarsi in Francia o in Spagna. Ma non ha prove, solo sensazioni. In realtà tutte le indagini portano al femminicidio anche se il corpo non si trova ancora ...