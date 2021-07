Hysaj saluta Napoli: '6 anni bellissimi, ma è un arrivederci' (Di sabato 10 luglio 2021) ROMA - Per Elseid Hysaj non ci sono solo gioia e curiosità per una nuova avventura professionale alla Lazio (dove ritrova il suo maestro, Maurizio Sarri ), ma anche riconoscenza dopo 6 anni passati al ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 luglio 2021) ROMA - Per Elseidnon ci sono solo gioia e curiosità per una nuova avventura professionale alla Lazio (dove ritrova il suo maestro, Maurizio Sarri ), ma anche riconoscenza dopo 6passati al ...

Advertising

salvione : Hysaj saluta Napoli: '6 anni bellissimi, ma è un arrivederci' - RobertoBalest11 : RT @CalcioPillole: Elseid #Hysaj saluta il #Napoli e i suoi ex tifosi con un messaggio sul suo profilo Instagram - zazoomblog : Hysaj saluta il Napoli: «Grazie a tutti un onore vestire questa maglia» - #Hysaj #saluta #Napoli: #«Grazie - AdriJuve64 : RT @CalcioPillole: Elseid #Hysaj saluta il #Napoli e i suoi ex tifosi con un messaggio sul suo profilo Instagram - CalcioPillole : Elseid #Hysaj saluta il #Napoli e i suoi ex tifosi con un messaggio sul suo profilo Instagram -