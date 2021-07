Gkn, 422 dipendenti licenziati via email: cosa succede (Di sabato 10 luglio 2021) Gkn ha licenziato nella notte 422 dipendenti comunicandoglielo via email. Da ieri i dipendenti “occupano” la fabbrica fiorentina Sono circa cinquanta i lavoratori della Gkn che, da ieri notte, occupano lo stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze). A tenere banco è la questione relativa ai 422 licenziamenti comunicati dalla ditta via email ai dipendenti. “Una cinquantina di lavoratori sono rimasti qui – chiarisce Andrea Brunetti della Fiom Cgil di Firenze. “Abbiamo passato una notte tranquilla e ci siamo svegliati con più consapevolezza di ieri. L’assemblea permanente andrà avanti a oltranza, nelle ... Leggi su zon (Di sabato 10 luglio 2021) Gkn ha licenziato nella notte 422comunicandoglielo via. Da ieri i“occupano” la fabbrica fiorentina Sono circa cinquanta i lavoratori della Gkn che, da ieri notte, occupano lo stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze). A tenere banco è la questione relativa ai 422 licenziamenti comunicati dalla ditta viaai. “Una cinquantina di lavoratori sono rimasti qui – chiarisce Andrea Brunetti della Fiom Cgil di Firenze. “Abbiamo passato una notte tranquilla e ci siamo svegliati con più consapevolezza di ieri. L’assemblea permanente andrà avanti a oltranza, nelle ...

