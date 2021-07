(Di sabato 10 luglio 2021) L’ultima edizione del Grande Fratello Vip è rimasta nella storia del reality sia per la durata monster che per le accese discussioni. Tra queste quella traDe. Durante tutto il reality le due non si sono mai trovate finché, durante una puntata in diretta c’èun confronto. Tra l’opinionista e la concorrente è scoppiato un vero e proprio scontro verbale che è culminato in una brutta uscita dell’: “Sei ingrassata, stai cedendo al peso dell’età”. Il commento diha scatenato un’accesa polemica, alimentata dal fatto che la De ...

blogtivvu : #AntonellaElia e la lite con la De Grenet al #GFVip: “Dette cose per farmi fuori, battuta? Mi fu suggerita” - ReTwitStorm_ita : “Mi #Hanno #Detto di #Dirlo”. #Antonella Elia, il #Retroscena #Pazzesco sul GF Vip #Viene fuori solo ora… - infoitcultura : “Grande Fratello Vip”, la super conduttrice al posto di Antonella Elia? Parla lei -

... 'Attacco alla De Grenet mi fu suggerito' Tra i passaggi più interessanti dell'intervista diElia a Belve quello in cui l'ex opinionista del Grande Fratelloha ricostruito il suo ...Elia è stata ospite di Belve , la trasmissione che va in onda in seconda serata su Rai 2. L'ormai ex opinionista del Grande Fratelloè stata intervistata da Francesca Fagnani e ha ...Gf Vip 5, Antonella Elia torna sulla lite con Samantha De Grenet: “Mi è stato suggerito, dette cose per farmi fuori” ...A “Belve” Antonella Elia si è raccontata come mai prima d’ora. Da Francesca Fagnani la soubrette è tornata anche a parlare dello scontro con Samantha De Grenet al “Grande Fratello Vip”.