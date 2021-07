G20, nessuna sorpresa per la tassazione sulle multinazionali. I punti critici della riforma saranno affrontati in ottobre a Washington (Di sabato 10 luglio 2021) È andata come ci si aspettava che andasse. Senza sorprese, senza novità. L’accordo sulla tassazione globale delle multinazionali chiuso al G20 di Venezia ricalca il documento uscito due settimane fa in sede Ocse e sottoscritto da 130 paesi su 139. Un primo passo, senza dubbio. Molto timido, altrettanto inequivocabilmente. Ci sarà tempo di capire se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto, gli esperti di sistemi fiscali e lotta a elusione ed evasione per ora propendono per la seconda opzione. Poi, naturalmente ci sono le dichiarazioni di rito. Come quella del commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni che parla di “giornata storica” o del ministro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) È andata come ci si aspettava che andasse. Senza sorprese, senza novità. L’accordo sullaglobale dellechiuso al G20 di Venezia ricalca il documento uscito due settimane fa in sede Ocse e sottoscritto da 130 paesi su 139. Un primo passo, senza dubbio. Molto timido, altrettanto inequivocabilmente. Ci sarà tempo di capire se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto, gli esperti di sistemi fiscali e lotta a elusione ed evasione per ora propendono per la seconda opzione. Poi, naturalmente ci sono le dichiarazioni di rito. Come quella del commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni che parla di “giornata storica” o del ministro ...

Ultime Notizie dalla rete : G20 nessuna Piazza Affari brilla insieme al Vecchio Continente Occhi al G20 di Venezia al via oggi. Nessuna variazione significativa per l' Euro / Dollaro USA , che scambia sui valori della vigilia a 1,184. Nessuna variazione significativa per l' oro , che ...

Morte (della Sinistra) a Venezia Una di queste, a Venezia, con il G20 finanziario . Il programma del vertice segna un cambio epocale ... Nel blocco atlantico nessuna leadership appare in qualche modo condizionata da una pressione di ...

G20: commercio aperto ed equo per ripristinare crescita e occupazione Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Riaffermiamo l’importante ruolo di un commercio aperto basta su delle regole eque per ripristinare la crescita e l’occupazione”. I ministri delle Finanze e i Governatori d ...

