**G20: Le Maire, 'vittoria, colossi del digitale pagheranno finalmente giusta quota tasse'** (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug. (Adnkronos) – "Vittoria. Dopo 4 anni di battaglia accanita con il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, è stato preso atto: mettiamo fine all'ottimizzazione fiscale e i colossi del digitale finalmente pagheranno la loro giusta quota di tasse. E' la più grande rivoluzione fiscale da un secolo". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire dopo l'accordo sulla fiscalità internazionale raggiunto al G20 Finance di Venezia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

