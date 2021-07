Fischiare o no l’inno italiano? Il Telegraph dice no «ma attenti a igienizzare gli stadi» (Di sabato 10 luglio 2021) Nella civile Inghilterra il dibattito è: Fischiare o non Fischiare l’inno italiano? Questo è il problema, chioserebbe quale tale che pure è nato nel Regno Unito. Il tema è talmente caldo che è venuto fuori anche nella conferenza di presentazione di Southgate che l’ha buttata sulla carica da non dare agli avversari. È importante che i nostri tifosi rispettino gli avversari. Sappiamo che quando giochiamo all’estero e i tifosi fischiano il nostro inno, questo ci carica ancora di più. Quindi non aiutiamo l’Italia, possiamo mettere pressione sugli avversari e Fischiare durante il gioco, ma dobbiamo essere ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 luglio 2021) Nella civile Inghilterra il dibattito è:o non? Questo è il problema, chioserebbe quale tale che pure è nato nel Regno Unito. Il tema è talmente caldo che è venuto fuori anche nella conferenza di presentazione di Southgate che l’ha buttata sulla carica da non dare agli avversari. È importante che i nostri tifosi rispettino gli avversari. Sappiamo che quando giochiamo all’estero e i tifosi fischiano il nostro inno, questo ci carica ancora di più. Quindi non aiutiamo l’Italia, possiamo mettere pressione sugli avversari edurante il gioco, ma dobbiamo essere ...

