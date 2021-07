Euro 2020: tutto pronto per la finale Italia-Inghilterra (ma i maxischermi non saranno in tutte le città) (Di sabato 10 luglio 2021) Quella degli Europei 2020 prevista domenica 11 luglio allo stadio di Wembley, a Londra, sarà l‘undicesima finale conquistata dalla Nazionale Italiana in una manifestazione internazionale. Agli Europei ci siamo andati vicino l’ultima volta nel 2012, in una partita soffertissima che ha visto la Spagna, la stessa che abbiamo eliminato quest’anno alla semifinale, trionfare con 4 gol su zero. Ora, però, le cose sono diverse e a vedersela con l’Italia sarà l’Inghilterra, una squadra che non abbiamo mai incontrato in finale perché l’Inghilterra ne ha giocata soltanto una, nel 1966 (era la Coppa del Mondo contro la Germania Ovest). La finale si giocherà domenica alle 21 allo stadio Wembley e sarà visibile in diretta in chiaro su Raiuno e via satellite su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport. Leggi su vanityfair (Di sabato 10 luglio 2021) Quella degli Europei 2020 prevista domenica 11 luglio allo stadio di Wembley, a Londra, sarà l‘undicesima finale conquistata dalla Nazionale Italiana in una manifestazione internazionale. Agli Europei ci siamo andati vicino l’ultima volta nel 2012, in una partita soffertissima che ha visto la Spagna, la stessa che abbiamo eliminato quest’anno alla semifinale, trionfare con 4 gol su zero. Ora, però, le cose sono diverse e a vedersela con l’Italia sarà l’Inghilterra, una squadra che non abbiamo mai incontrato in finale perché l’Inghilterra ne ha giocata soltanto una, nel 1966 (era la Coppa del Mondo contro la Germania Ovest). La finale si giocherà domenica alle 21 allo stadio Wembley e sarà visibile in diretta in chiaro su Raiuno e via satellite su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport.

